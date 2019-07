Frenkie de Jong já está em Barcelona

O médio Frenkie de Jong foi apresentado esta quinta-feira pelo Barcelona. Jovem holandês diz estar “muito feliz”.

“Estou muito feliz por estar aqui. Desde criança que sonho em jogar no Barça e agora estou aqui, estou muito contente. Gosto da forma de jogar do Barça, a filosofia é parecida à do Ajax, por isso acho que vou desfrutar”, disse o internacional.

Em declarações aos canais do Barça, de Jong confessou que desde pequeno idolatra Leo Messi e que agora a relação vai entrar numa nova fase. “Fico contente jogar com Messi, sigo-o desde sempre e agora será meu companheiro de equipa, vou vê-lo como um companheiro e já não como meu ídolo.”

O médio de 21 anos diz que está ansioso por “pisar o relvado do Camp Nou pela primeira vez, será muito especial”.