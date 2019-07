APAF garante que classificações dos árbitros são "totalmente transparentes"

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) considera que as classificações dos árbitros na última temporada são "totalmente transparentes".

Em comunicado, a APAF garante que vai "pugnar por um sistema real de profissionalização para árbitros e assistentes".

Leia o comunicado:

"Face às notícias vindas a público sobre a classificação de Árbitros e atuação do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os Árbitros dos Campeonatos Profissionais entendem que as referidas classificações são totalmente transparentes e que são conhecedores da metodologia como são classificados e avaliados e que estão, totalmente, confortáveis com o método utilizado.



Repudiando, desta forma, algumas informações vindas a público que não correspondem minimamente à verdade.



A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) está e estará sempre ao lado dos Árbitros e da Arbitragem Portuguesa. Querendo ser sempre parte da solução e estando sempre disponível para sugerir e discutir, em sede própria, contributos que visem a melhoria de processos com o claro objetivo de garantir a necessária estabilidade dos nossos Árbitros.



Continuando, assim, a pugnar por um sistema real de profissionalização para Árbitros e Assistentes.”