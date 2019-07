Marcelo Rebelo de Sousa. ​A riqueza do sistema de saúde são as componentes pública, privada e social

O Presidente da República defende que o que faz a riqueza do sistema nacional de saúde são as suas várias componentes, pública, privada e social, e que há que sublinhá-lo "sobretudo neste tempo".



Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem durante a entrega do Prémio Maria José Nogueira Pinto, promovido pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD), no Teatro Thalia, em Lisboa, num momento em que o debate sobre uma nova Lei de Bases da Saúde no parlamento está em fase final.

Na sua intervenção nesta cerimónia, o chefe de Estado elogiou a MSD "por reconhecer a responsabilidade social" com este prémio, acrescentando: "Importa sublinhar, sobretudo neste tempo, a riqueza do nosso sistema nacional de saúde, que é um sistema que é feito de várias componentes, uma componente pública, sem dúvida, mas também uma componente privada e uma componente social".

"E, na componente privada, uma preocupação social, de que este prémio é uma feliz expressão. E é esta conjugação de várias componentes do sistema de saúde que faz a sua riqueza. E que permite que esteja à altura ou faça por estar à altura daquilo que são as preocupações dos portugueses", acrescentou.

Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou a importância dos cuidadores informais e congratulou-se porque "finalmente chegou ao parlamento um diploma que é um primeiro passo no acolhimento de um estatuto há tanto esperado".

"Aquilo que todos esperamos, e esperamos, felizmente, à distância de dias, e não de semanas ou de meses, é que seja possível a concretização desse primeiro passo. Depois virão outros, mas o simples facto de se dar o primeiro passo é uma forma de gratidão relativamente a essas e esses que tanto têm dado a todos os demais", considerou.