Fernando Negrão. "Uma maioria absoluta do PS nunca é positivo para o país"

Uma maioria absoluta do PS nunca é positivo para o país, afirma o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, em reação à entrevista do ministro da Agricultura, Capoulas Santos, à Renascença e ao Público.

“Todos nós sabemos que uma maioria absoluta do PS nunca é positivo para o país. Nós tivemos a experiência de uma maioria absoluta do PS e vimos como o país acabou: em bancarrota”, declarou Fernando Negrão.

Em entrevista ao programa “Hora da Verdade”, da Renascença e jornal Público, ministro da Agricultura, Capoulas Santos, defendeu uma maioria absoluta do PS nas eleições legislativas de outubro deste ano.

Capoulas Santos é o primeiro ministro de António Costa a assumir sem rodeios que quer a maioria absoluta nas próximas eleições. Desse modo, o PS não precisaria de “contornar ou torcer” as suas ideias, defende.