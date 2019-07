Desertar do país? Durão Barroso diz que deu "o exemplo indo para a Comissão Europeia"

O ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso prefere não comentar, diretamente, a declaração de António Costa, que diz ter recusado um convite para um alto cargo por não querer “desertar do país”.

O antigo primeiro-ministro social-democrata considera que até "deu o exemplo" quando foi para a Comissão Europeia.

“Eu dei o exemplo indo para a Comissão Europeia, onde estive dois mandatos, dez anos. Por isso, eu acho que é muito importante nós termos, quando possível, portugueses ou portuguesas em cargos importantes. Isso aumenta a influência e a projeção do nosso país. Não vou fazer nenhum comentário específico”, disse Durão Barroso esta quinta-feira no Fórum Euro-Africa.

O ex-presidente da Comissão Europeia elogiou os nomes propostos para os cargos de topo da União Europeia e admitiu que o Governo português venha a indicar uma mulher para comissária.

Comentando as recentes nomeações de Ursula von der Leyen para a presidência da Comissão Europeia e de Christine Lagarde para a presidência do Banco Central Europeu, Durão Barroso salientou a importância de ter duas mulheres entre os novos cargos de topo europeus, afirmando que é "um sinal de progresso e avanço".

O ex-primeiro-ministro considerou que o Governo português "vai provavelmente receber um pedido para enviar uma comissária, e não um comissário", para Bruxelas, já que Portugal é o único país que não nomeou qualquer mulher para a Comissão Europeia.

"Todos nomearam mulheres. Portugal é o único que não nomeou. Não ficaria admirado que a nova presidente da CE, confirmando-se a eleição de Ursula von der Leyen, que ela pedisse aos países que nunca nomearam mulheres que o façam agora", destacou durante o Fórum Euro-Africa, reforçando que "a questão da representatividade é muito importante".

Referindo-se a Lagarde, von der Leyen, Charles Michel, o novo presidente do Conselho Europeu e Josep Borrel, que será o chefe da diplomacia europeia e vice-presidente da Comissão, Durão Barroso disse que os conhece a todos "muito bem" e descreveu-os como "pessoas de excecional qualidade, competência, experiência e convicção do país que têm".

O antigo primeiro-ministro desvalorizou igualmente o facto de a escolha dos novos líderes europeus ter demorado três dias.

"A verdade é que demorou menos tempo a escolha para estes cargos do que a formação dos nossos governos", declarou, apontando os casos da Holanda onde "demora meses", da Bélgica, onde "houve um que demorou um ano e meio" e até mesmo Portugal.

"Três dias não é assim tão grave", sublinhou o antigo responsável europeu, responsabilizando os "políticos" pela "tentativa de fazer da Europa um bode expiatório".

O antigo primeiro-ministro português saudou igualmente a ideia de criar um fórum que sirva como plataforma permanente de diálogo, juntando os atores públicos e os privados, e salientou as parcerias entre Europa e África que têm Portugal no epicentro.

Realçou ainda que a Europa continua a ser, "de longe o maior parceiro de África muito à frente da China e dos Estados Unidos", surgindo em lugar de destaque a nível das trocas comerciais ou da ajuda ao desenvolvimento.

"Nós, [UE], sem arrogância, temos motivos para estar orgulhosos da nossa presença em África", vincou.

Durão Barroso falava numa conferência de imprensa, juntamente com o presidente do Conselho da Diáspora, Filipe de Botton, que organiza o Fórum Euro-Africa.

A iniciativa decorre hoje e sexta-feira no 'campus' de Carcavelos da Nova School of Business and Economics (NOVA SBE).