Navio iraniano com petróleo para a Síria apresado em Gibraltar

A marinha britânica apreendeu um petroleiro com bandeira do Irão, esta quinta-feira, em Gibraltar, por suspeita de transportar combustível para a Síria em violação das sanções da União Europeia.

As autoridades iranianas consideram que a apreensão do navio “Grace 1” é ilegal e já convocaram o embaixador britânico em Teerão.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão fala num ato “destrutivo”, que pode agravar as tensões na região do Golfo Pérsico.

De acordo com a BBC, uma força de 30 marines vindos do Reino Unido participaram na operação, que decorreu sem incidentes.

O secretário britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, saiu em defesa desta ação, que permitiu negar recursos valiosos ao regime “assassino” do Presidente sírio, Bashar al-Assad.