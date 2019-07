Estrela é reforço do Aves

O D. Aves confirmou a contratação de Estrela ao Varzim.

O médio defensivo assinou para as próximas três épocas.

Estrela fez a formação no Benfica e passou por Orlando City e Apoel antes de assinar pelo Varzim.

“Chegar à Liga é um objetivo meu de há muito tempo. Quando surgiu a oportunidade não pensei duas vezes. Estou muito feliz, toda a gente me recebeu muito bem. No Varzim pude crescer muito enquanto jogador, foi uma grande experiência para mim. Foi uma etapa que me permitiu ter esta oportunidade única e para a qual estou preparado”, disse.