Alex Telles. FC Porto quer “recuperar” o título

O defesa-esquerdo Alex Telles diz que o FC Porto vai entrar na nova época “em busca de recuperar o que é nosso".

Em declarações no Porto Canal, o internacional brasileiro reconhece que o que contruíram na última época “foi positivo, mas seria perfeito com títulos. Faltou algo mas esta época não pode faltar”.

Alex Telles diz que agora é altura de treinar e trabalhar para rapidamente “entrar no ritmo da época passada e melhor para em agosto estarmos a 100%".

O lateral foi dado como estando de saída, mas, para já, continua no Dragão e é um dos mais experientes.

“Eu sinto responsabilidades por ser a quarta época e por poder agregar esses novos jogadores, de forma a ajudá-lo a entrarem com o espírito do que é jogar no FC Porto em cada treino e em cada jogo. Tenho uma responsabilidade grande, mas cada um tem a sua parte".