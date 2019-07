Há menos empresas a encerrar em Portugal

O número de insolvências diminuiu mais de 7% na primeira metade do ano.

Com a economia a crescer, há menos empresas a encerrar, em comparação com o primeiro semestre do ano passado, as ações de insolvência diminuíram 7,6%.

São agora pouco mais de 2.800, as empresas em insolvência, para uma média mensal de 567 ações, o valor mais baixo desde 2016, segundo um estudo da Iberinform.

Porto, Lisboa e Braga são os distritos com mais insolvências, mas onde se registaram os maiores aumentos foi em Braga, Horta e Aveiro. Com as reduções mais significativas, destacam-se Vila Real, Castelo Branco e Guarda.

Por setores, eletricidade, gás, água e indústria extrativa é onde se regista a maior descida no encerramento de empresas. Pelo contrário, com aumento de insolvências, surgem as telecomunicações e a agricultura, caça e pesca.

Aumenta a abertura de empresas

Até junho foram criadas mais de 27 mil novas empresas, o que representa um aumento de quase 10%, em comparação com igual período de 2018.

Ainda assim, junho não foi um bom mês. Aliás, foi o único mês do semestre a apresentar um valor negativo face ao ano passado.

Em 2019, a média mensal é de 4.515 novas empresas. Em 2018 esse valor era de 4.108 e em 2017 situava-se nas 3.653.

Lisboa lidera o ranking, com mais de 8.800, seguida pelo distrito do Porto, com 4.920, e por Setúbal, com 2.093 novas empresas constituídas.

Por setores, as áreas onde a procura está a descer são as telecomunicações, hotelaria/restauração e comércio por grosso. Já os maiores aumentos surgem nos transportes, eletricidade, gás e água e construção e obras públicas.