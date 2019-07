Hospital "está a agilizar" pedido do medicamento para tratar a bebé Matilde

Veja também:

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está a agilizar o pedido do medicamento para tratar a bebé Matilde, anunciou esta quinta-feira a família.



“Estivemos reunidos com o hospital durante a manhã e fomos informados que estão a agilizar o pedido do fármaco zolgensma com a maior brevidade possível”, referem os pais da Matilde, numa mensagem publicada na rede social Facebook.

Enquanto não inicia o tratamento, a criança passou bem a noite e está a “recuperar bem”, adianta a família.

Contactado pela Renascença, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) escusa-se por motivos éticos e deontológicos a comentar a situação clínica individual de qualquer doente que assista.

Relativamente à utilização de inovação terapêutica, é opção assumida do CHULN fazer uso criterioso dos mecanismos legais e regulamentares existentes, balizados pela necessária e devida fundamentação e enquadramento clínicos, no sentido de proporcionar aos cidadãos que servimos os melhores, mais eficazes e mais seguros cuidados de saúde.