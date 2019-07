João Sousa bate Cilic e está na terceira ronda em Wimbledon

João Sousa apurou-se, esta quinta-feira, para a 3.ª ronda de Wimbledon, ao derrotar Marin Cilic, finalista vencido de 2017, por triplo 6-4.

Grande jogo do número um do ténis português, 69.º do "ranking" ATP. Não deu qualquer hipótese ao croata, que, além de ser o número 18 do mundo, há ano e meio (em janeiro de 2018) era o número três, apenas atrás de Rafael Nadal e Roger Federer (atuais números dois e três).

João Sousa foi mesmo quase perfeito, com somente sete erros não forçados ao longo das duas horas e 12 minutos de jogo, contra os 46 de Cilic. O vimaranense também salvou todos os 12 pontos de "break" que defendeu. Bastou quebrar três vezes o serviço a Cilic para vencer.

Com este triunfo, João Sousa iguala a melhor prestação da carreira no All England Club. Em 2016, também chegou à terceira ronda. O melhor resultado do português em torneios do Grand Slam até hoje, em singulares, foi uma chegada à quarta ronda do US Open, em 2018.

A oportunidade de igualar esse resultado é bem real, visto que, na quarta ronda, João Sousa terá pela frente um adversário teoricamente mais acessível que aquele que ultrapassou hoje. Trata-se do britânico Daniel Evans, número 61 da hierarquia. Os dois tenistas nunca jogaram entre si. O português terá oportunidade de desequilibrar a balança a seu favor.