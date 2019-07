Ex-treinador do Benfica assume equipa feminina do Famalicão

João Marques é o novo treinador da recém-formada equipa feminina de futebol do Famalicão.

O treinador português, de 43 anos, deixou o comando técnico do Benfica, que levou à subida ao principal escalão e à conquista da Taça de Portugal. Foi sido substituído por Luís Andrade e assumiu a tarefa de liderar o Famalicão no ano de estreia no futebol feminino.

Este é um regresso a casa para João Marques, que foi jogador do Famalicão. Em declarações ao site do clube, o técnico admitiu ter sido “fácil aceitar o convite, pois percebi que o presidente olha para o futebol feminino da mesma forma" que ele.

"Sou muito ambicioso e prometo trabalho, rigor e compromisso para lutar pela subida de divisão e tentar ir o mais longe possível na Taça de Portugal", ditou João Marques, que quer fazer do Famalicão "uma potência ao nível do futebol feminino".



O presidente do Famalicão, Jorge silva, salientou que o clube "não poderia estar distraído face ao crescimento do futebol feminino". "Este projeto irá contribuir para que as mulheres do concelho estejam ainda mais identificadas com o clube e o futebol", afiançou.