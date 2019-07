Naufrágio faz dezenas de mortos ao largo da Tunísia

Um barco que transportava cerca de 70 migrantes naufragou esta quinta-feira ao largo da Tunísia.

A informação foi dada pelo Crescente Vermelho tunisino.

O número total de mortos ainda não é conhecido, mas de acordo com Mongi Slim, do Crescente Vermelho apenas quatro sobreviventes tinham sido retirados das águas, um dos quais morreu a caminho do hospital.

A Tunísia faz fronteira com a Líbia, de onde partem grande parte dos migrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. No passado mês de maio um naufrágio semelhante fez 65 mortos.