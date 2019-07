Juventus oficializa regresso de Buffon por uma temporada

A Juventus confirmou, esta quinta-feira, o regresso de Gianluigi Buffon, ídolo do clube, após uma época de separação.

No site oficial, a octacampeã italiana revelou que o guarda-redes, de 41 anos, assinou contrato por uma temporada, até 30 de junho de 2020.

"Era o dia 19 de maio de 2018. Foi esse o dia em que havia lágrimas nos olhos de todos. Quando 'Gigi' disse adeus à Juventus, aos seus fãs e vice-versa. Era um adeus a alguém que era mais do que um simples capitão. Era uma lenda e um símbolo do clube. Provavelmente, cada um de nós acalentava a esperança e, no fundo, sabia que o fio que nos tinha unido durante tantos anos não estava destinado a rasgar-se. E assim foi. Depois de um ano com o Paris Saint-Germain (...), Gigi está oficialmente de volta à Juventus", declarou o clube, em mensagem sentida.

Aos 41 anos, Buffon terá uma missão diferente daquela que assumiu durante 17 temporadas. O guarda-redes tinha estatuto de titular indiscutível, mas agora o contexto é diferente e o antigo internacional italiano será suplente de Szczesny.

Depois de ter sido associado ao interesse de vários clubes, nomeadamente do FC Porto, Buffon decidiu voltar à Juve. O jogador vai receber 1,5 milhões de euros, por época.