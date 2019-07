​Marcelo anuncia que acordo de tréguas em Moçambique está para breve

O acordo de tréguas em Moçambique está para muito breve. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa falava no Eurafrican Forum, em Carcavelos, ao lado do presidente moçambicano, Filipe Nyusi.



“Já que o Presidente não puxou pelos seus méritos eu puxo pelos méritos dele. O papel liderante que tem tido de pacificação, de construção de uma paz duradoura e sustentável. Isso é muito importante. Já culminou em tréguas sucessivamente prorrogadas, mas a ideia é um acordo de tréguas definitivas muito em breve”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Sem paz não se pode fazer nada, respondeu o Presidente de Moçambique. Filipe Nyusi pediu que o diálogo entre as forças políticas no seu país seja constante e deu o Parlamento português como um bom exemplo.

“Eu tive o prazer de visitar o Parlamento onde os seis partidos estavam à conversa. Era um ambiente de diálogo, é bonito ver as pessoas a falar e a dar a sua opinião. O diálogo terá de continuar. Estamos agora na fase de desarmar, desmilitarizar e reintegrar. É um processo que não gostaríamos que vivêssemos com partidos armados em Moçambique. Temos que ver como isso é feito.”

Filipe Nyusi anunciou que quer mostrar a paz moçambicana ao secretário-geral das Nações Unidas, quando António Guterres visitar o país ainda este mês.

Em setembro, o Presidente de Moçambique fará o mesmo com a visita do Papa Francisco. “A mensagem conjunta definida da visita é paz, esperança e reconciliação. Essas palavras dizem tudo”, sublinhou.

Nyusi é descrito pelo Presidente da República português como um protagonista com capacidade de estabilização política e de projeção do país, ficando mesmo no ar a possibilidade de um segundo mandato do Presidente moçambicano.

Novo ciclo em Moçambique "entusiasma empresários portugueses"

Há um novo ciclo em Moçambique de estabilização política que está a entusiasmar os empresários portugueses, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no Eurafrican Forum.

O Presidente da República, à conversa com o seu homólogo moçambicano, disse que o bom ambiente que se vive naquele país africano está a ser aproveitado pelos investidores.

“Há hoje em Portugal um entusiasmo, uma expetativa, em relação ao ciclo político, económico e social que se está a abrir em Moçambique, que é um novo ciclo. Com a consolidação da paz, com as eleições, com a estabilização apesar dos problemas referidos, há um novo ciclo e eu sinto que as empresas portuguesas estão muito empenhadas no investimento em Moçambique.”

Filipe Nyusi reconhece que os empresários portugueses criam emprego no seu país e já apelou ao Governo de António Costa para apoiar as pequenas e médias empresas a instalar-se por lá.