Eslovacos, sérvios e bósnios no caminho do Sporting na Liga dos Campeões de futsal

O Sporting ficou a conhecer, esta quinta-feira, os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões de futsal.

Os campeões em título foram sorteados no grupo A, juntamente com os eslovacos do Futsal Klub Dubovec, que será o anfitrião, os sérvios KMF Ekonomac Kragujevac e os bósnios do FC Mostar SG.

A Main Round Path A realiza-se entre 9 e 13 de outubro de 2019, na Eslováquia. O Sporting defende o título europeu, conquistado frente ao então anfitrião Kairat Almaty, em abril, no Cazaquistão.