​Padres de Vila Real são bicampeões nacionais da Clericus Cup

Mas há mais motivos para alegria da vitória, explica o padre Pedro. Desde logo porque, este ano, defrontaram na final os padres Vicentinos, “alguns deles são naturais, trabalham ou trabalharam na nossa diocese, mas também porque receberam “a taça das mãos do D. Manuel Linda, que teve um papel importante na formação de todos nós, foi nosso reitor e, tantas vezes, teve de lidar com as nossas boladas na sua janela”.

Para o padre Pedro Rei, pároco no concelho de Montalegre, “mesmo que este torneio tenha uma componente física e de superação, tem também uma componente de recuperação sacerdotal, principalmente a nível do presbitério de cada diocese, que se une cada um em equipa e trabalha em equipa para alcançar uma meta, mas também a nível do presbítero nacional, pois é muito bom encontrar ano a ano os padres de outras dioceses e poder trocar experiências e correr ao lado deles, não só no campo, mas numa mesma vocação”.

O sacerdote de 37 anos acrescenta que a Clericus Cup, “acima de tudo” faz os participantes sentirem “o sacerdócio como dom”.

“Ao mesmo tempo, coloca-nos no meio do mundo, a praticar uma modalidade que o mundo aprecia e a mostrar-lhes que também sabemos estar no mundo e correr nas coisas do mundo de uma maneira comprometida e competitiva, mas também com alegria, respeito e fraternidade para com o outro”, explica o padre Pedro Rei.

No torneio participaram oito equipas, aproximadamente 100 padres, das dioceses de Vila Real, Viana Castelo, Braga, Porto, Lamego, Viseu, Guarda e Vicentinos/Alentejo.

Os sacerdotes de Vila Real lançaram este ano a iniciativa “Passa a bola, passa o Amor”, em que percorreram várias escolas do distrito para se encontrarem com os mais novos. Uma forma de mostrar como a fé também pode ser vivida através do desporto.

A iniciativa “Passa a bola, passa o Amor”, que vai ter continuidade no próximo ano letivo, contempla dois momentos. Começa com um jogo de futsal, a que se segue um workshop, em que cada um dos sacerdotes apresenta um âmbito diferente da missão.

“Nós somos todos diferentes, temos dons diferentes e movemo-nos em âmbitos diferentes, mas passamos o mesmo Amor, o mesmo Deus. Nós somos veículos diferentes de uma mesma mensagem”, explicam os sacerdotes de Vila Real.