Sá Pinto foi a primeira escolha de António Salvador

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, garante que a sua primeira escolha para suceder Abel Ferreira foi Ricardo Sá Pinto, que esta quinta-feira foi apresentado como novo treinador dos minhotos.

"Muito se falou, muitos nomes de treinadores vieram à baila, mas desde a primeira hora, em que ficou definido teríamos de procurar outro líder para comandar o nosso clube, a primeira ideia e a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Ricardo Sá Pinto", declarou o líder arsenalista, durante a apresentação do técnico, de 46 anos.

Salvador contou que telefonou a Sá Pinto ao fim da manhã de segunda-feira e que marcou um encontro, em Lisboa, para o final do dia.

"Tivemos uma reunião que durou pela noite dentro e, nessa conversa de longas horas, vi que [Sá Pinto] era a pessoa certa para dar continuação ao trabalho que estava a ser desenvolvido", afiançou Salvador.

O presidente do Braga vincou a sua confiança no sucesso do clube, com Sá Pinto como novo treinador: "Tenho a certeza que com o seu trabalho, ambição e paixão vamos alcançar todos os nossos objetivos."