Banca já cortou crédito malparado para menos de metade

A banca já cortou para menos de metade o malparado. Desde o máximo atingido em junho de 2016, os bancos já cortaram 26 mil milhões de euros em créditos não produtivos, uma redução de 52%, segundo dados avançados pelo Banco de Portugal.



Nos primeiros três meses deste ano, o malparado diminui mais 1,4 mil milhões, 900 milhões nos créditos das empresas e 500 milhões nos das famílias.

Ainda segundo o relatório do Sistema Bancário Português, do Banco de Portugal, o rácio do malparado (NPL) é agora de 8,9%, desde 2016 diminuiu 9 pontos percentuais.

O supervisor sublinha que a banca está mais sólida, “os rácios de solvabilidade aumentaram de forma expressiva”, é o resultado “dos resultados positivos de um conjunto de instituições referentes ao exercício de 2018”.