Os objetivos de Sá Pinto para um Braga à sua imagem

Ricardo Sá Pinto definiu como principais objetivos a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa, a consolidação do estatuto de quarto grande e o atrevimento de sonhar com conquistas, na apresentação como novo treinador do Sporting de Braga, esta quinta-feira.

O treinador português, de 46 anos, sucede a Abel Ferreira, que rumou ao PAOK, no comando técnico dos minhotos. Sá Pinto elogiou o trabalho do antecessor e definiu as metas para um clube "com mentalidade ganhadora", que deve ser sempre "tentar vencer o próximo jogo, independentemente da competição". O próximo será na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, com adversário a sortear, a 8 de agosto.

"O nosso objetivo prioritário é voltar a pôr o Braga nas competições europeias. Vamos dar o máximo para entrar na fase de grupos [da Liga Europa]. É a nossa prioridade de momento. No campeonato, o Braga estará sempre entre os quatro melhores de Portugal e a prioridade é garantir, primeiro, o quarto lugar. Depois, logo veremos se podemos pensar em algo mais. Em relação às taças, vai ao encontro da nossa forma de estar frente a qualquer adversário e em qualquer jogo: vencer. Vamos tentar chegar o mais longe possível na Taça de Portugal e na Taça da Liga. Connosco não há limites", declarou o técnico.

Um "clube guerreiro" como Sá Pinto



Sá Pinto revelou que "não hesitou" em aceitar o convite para treinar o Braga, visto que pretendia "voltar a treinar em Portugal, mas teria de ser num grande clube". "E o SC Braga é um clube à minha imagem, guerreiro como eu. Vim para um dos grandes de Portugal. Este clube com certeza que me irá proporcionar tudo o que eu idealizei para podermos vencer."

O treinador quer construir "uma equipa sólida e equilibrada", com várias ideias de Abel e que, espera, terá "mais felicidade" no desfecho da época. A palavra de ordem, para a nova temporada, é "superação".

"O nosso orçamento não é comparável ao dos três grandes, mas mesmo assim outras equipas fazem surpresas e nós também podemos fazer. Podemos até superar esses adversários. Apesar de haver diferenças, não podemos deixar de acreditar. Não temos receio de acreditar que é possível conquistar aquilo que queremos", sublinhou o técnico.

Passaram-se três anos desde que Ricardo Sá Pinto deixou Portugal, para treinar no estrangeiro. Além de "mais velho" do que quando treinou o Belenenses, na época 2015/16, Sá Pinto não vê grandes diferenças.

"Vamos envelhecendo, vamos ganhando experiência, mas acima de tudo a mesma paixão que sempre tive. A minha personalidade não alterou. Continuo muito calmo", brincou o treinador do Sporting de Braga.