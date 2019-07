As primeiras palavras de João Félix como jogador do Atlético de Madrid

João Félix proferiu, esta quinta-feira, as primeiras palavras como novo jogador do Atlético de Madrid.

Num vídeo publicado no Twitter dos "colchoneros", o avançado, contratado ao Benfica pr 120 milhões de euros, apresentou-se aos adeptos do seu novo clube: "Olá, sou o João Félix e mando um cumprimento muito especial a todos os adeptos do Atleti."

Palavras curtas, para já, do jogador português mais caro de sempre. O avançado, de 19 anos, assinou contrato válido para as próximas sete temporadas, isto é, até 2026, e vai usar a camisola "7", libertada pela anterior estrela do Atlético de Madrid, o francês Antoine Griezmann.