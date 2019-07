​“Nova época no FC Porto será de afirmação para Fernando Andrade”

Accioly, que foi companheiro de Fernando Andrade no Santa Clara, acredita que a época 2019/20 será de afirmação para o avançado brasileiro.

Fernando Andrade, de 26 anos, chegou ao FC Porto em janeiro, proveniente do Santa Clara. No Dragão, fez 22 jogos e dois golos. No campeonato, ficou em branco. Os golos apontados foram ambos na Taça da Liga, em Braga. Um ao Benfica, na meia-final, e o outro ao Sporting, na final. Em entrevista a Bola Branca, Accioly prevê que a próxima temporada será mais positiva para o avançado:

"Creio que a nova época será de afirmação de Fernando Andrade. Lembrei-lhe em conversa recente que num curto espaço de tempo jogou na Segunda Liga e no Estádio Olímpico de Roma. Essas emoções mexem com os jogadores. É um excelente profissional e não tenho dúvida que dará o seu melhor para fazer a diferença no FC Porto, da mesma forma como fez no Santa Clara. Independentemente do contexto, Fernando Andrade tem potencial para marcar a diferença."

Fernando Andrade tem contrato com o FC Porto até 2023. O brasileiro, formado no São Caetano, é um dos nomes do plantel portista para a época de 2019/2020.