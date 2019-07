Morreu Paulo Nunes de Almeida, presidente da AEP

O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Paulo Nunes de Almeida, morreu na manhã desta quinta-feira, no IPO do Porto, onde tinha sido internado na segunda-feira.

Nascido no Porto a 24 de março de 1959, Nunes de Almeida, licenciado em Economia, foi fundador e vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e presidente da Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal (ATVP). Era, ainda, presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e da Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, sendo o sócio n.º 3.807 dos dragões.



Recentemente, foi condecorado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito Empresarial.