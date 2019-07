Jogador mais velho da Liga Portuguesa pendurou as botas

Danildo Accioly, que na última época foi o jogador mais velho a jogar na I Liga, despediu-se dos relvados com 38 anos, um mês e 11 dias. O agora ex-central brasileiro entrou em campo na penúltima jornada, com a braçadeira de capitão do Santa Clara. Foi no passado dia 11 de maio.

Em entrevista a Bola Branca, Accioly admite que "já sente saudades" dos relvados. "Vivemos muitos anos a rotina diária de treinos, jogos e estágios. Custa a digerir o fim. Mas é um processo que vinha a planear ao longo dos anos para não ser tão doloroso", declara o brasileiro, que nasceu em Salvador a 30 de março de 1981.

Accioly começou no Baía e alinhava no BC da Natal, antes de chegar a Portugal, em 2006, para jogar no Santa Clara. Em 2008, transferiu-se para o Kesla, no Azerbaijão, equipa de Baku. Quatro anos depois, regressou a Ponta Delgada, onde constituiu família e continuará a viver.

“Tenho a minha vida estabelecida nos Açores. Estou completamente adaptado porque estou cá há quase 15 anos. Portugal é definitivamente a minha nação. Quando vou ao Brasil é apenas para matar saudades de familiares mas pretendo viver nos Açores onde resido com a minha família”, assume o ex-jogador.



Fim da carreira de futebolista

A carreira de futebolista terminou. Começou a de treinador. Accioly será adjunto de João Henriques.

“Foram 21 anos da minha vida profissional como jogador e agora tive o privilégio de receber o convite para integrar a equipa técnica do Santa Clara para a nova época. Aceitei com muita gratidão e agora posso aliar a minha experiência dentro da área do treino que sempre me despertou interesse”, refere.

Conselhos aos mais jovens

O estatuto de jogador mais velho da I Liga, na época que terminou, convida Danildo Accioly a deixar aos mais jovens um conjunto de conselhos para as carreiras.

“Os atletas já saem da formação com a responsabilidade e mentalidade de que sem trabalho árduo, dificilmente atingirão os seus objetivos. A carreira do atleta é curta e tem de abrir mão de muitas coisas que para as pessoas são naturais, mas para os atletas não podem ser. É um grande trabalho e os jovens jogadores precisam de muito empenho e dedicação”, adverte o brasileiro.