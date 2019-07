Papa aceita renúncia de representantes diplomáticos em Portugal e Espanha

O Papa Francisco aceitou esta quinta-feira a renúncia dos núncios apostólicos em Portugal e em Espanha.

Ainda não são conhecidos os seus sucessores.

O arcebispo Rino Passigato, representante diplomático do Papa em Portugal, esteve no cargo em Portugal durante quase 12 anos, tendo sido nomeado em novembro de 2008. Antes tinha estado no Burundi, na Bolívia e no Peru. Regressa agora para Itália, de onde é nativo. Durante o seu tempo em Portugal houve duas visitas de Papas ao país, Bento XVI em 2010 e o Papa Francisco em 2017.

Já Renzo Fratini esteve no Paquistão, Indonésia, Timor-Leste e Nigéria antes de ser nomeado para Espanha e Andorra em 2009. Recentemente a sua relação com o Governo espanhol tornou-se conturbada, com a vice-presidente do Governo, Carmen Calvo, a acusá-lo de interferência nos assuntos internos do Estado por causa de comentários sobre a intenção de exumar Franco da Basílica do Vale dos Caídos. Espanha fez mesmo uma queixa formal à Santa Sé.

Em ambos os casos, os núncios renunciam de acordo com o previsto no direito canónico, por terem chegado aos 75 anos. Ambos nasceram em 1944, com cerca de um mês de diferença.