Vasco Seabra: "Mabil tem condições para jogar numa equipa grande"

Vasco Seabra, que treinou Awer Mabil no Paços de Ferreira, na época 2017/18, acredita que o extremo australiano, que tem sido associado ao interesse do Sporting, tem capacidade para jogar num clube grande.

Em entrevista a Bola Branca, Vasco Seabra sublinha que o atual jogador do Midtjylland, da Dinamarca, "é um jogador com qualidade técnica e com irreverência". Apesar de, pelo que viu, "faltar alguma maturidade" a Mabil na fase de decisão, o técnico está convicto de que o extremo "tem condições para jogar numa equipa de maior dimensão".

Além disso, Vasco Seabra salienta que Mabil "ainda tem uma grande margem de progressão", visto que tem apenas 23 anos de idade.

Olhando para a forma de jogar de Marcel Keizer, o actual treinador do Mafra acredita que Mabil "vai encaixar bem na equipa leonina".

Vasco Seabra prevê "algumas dificuldades" na fase de adaptação, sendo que "irá precisar de algum tempo". Ajuda o facto de o Sporting ser "um clube que dá tempo" para os novos jogadores se adaptarem ao clube e ao futebol português, sustenta o ex-treinador do australiano.