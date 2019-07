"João Félix é especial e vai estar à altura" no Atlético de Madrid

Accioly tem o dobro da idade de João Félix. Fala a experiência quando afiança que o avançado de 19 anos terá sucesso no Atlético de Madrid.

O central brasileiro, de 38 anos, foi o mais velho em campo na I Liga, na época que terminou, e defrontou João Félix pelo Santa Clara, na primeira volta nos Açores, num jogo que o Benfica venceu por 2-0. Em entrevista a Bola Branca, Accioly analisa o perfil do jovem internacional português, que acaba de protagonizar a transferência mais cara de sempre de um jogador nacional. O defesa acredita que Félix irá singrar em Espanha.

“João Félix é especial e diferencia-se pela sua qualidade. Vejo que teve uma boa formação e os seus valores e números falam por si. Está a dar um salto que para ele será um passo importante na sua carreira profissional”, considera, sobre o jovem dos 120 milhões de euros.

A imprevisibilidade de João Félix

Em campo, como adversário, Accioly cruzou-se com João Félix, a 11 de janeiro. Foi o segundo jogo de Bruno Lage no comando técnico do Benfica e com Félix como aposta de ataque ao lado de Seferovic.

“Pude ver em campo o seu valor, capacidade, imprevisibilidade e a maneira como consegue desenvencilhar-se dos obstáculos que vão surgindo durante o jogo. Já chegou ao patamar mais elevado, que é a seleção nacional de futebol e espero que consiga dar seguimento a essa trajetória. Tem capacidade e potencial para alavancar a sua carreira ao mais alto nível”, garante o central brasileiro.

Exigência da Liga Espanhola

João Félix chega aos 19 anos a uma Liga mais competitiva e de maior grau de exigência que a portuguesa. Uma realidade que não será um obstáculo para o jovem internacional português, na opinião de Accioly.

“À medida que vamos subindo, a competitividade e a exigência aumentam. João Félix vai estar à altura e terá capacidade para saber reagir à crítica pelas pessoas que o cercam e pela maturidade que tem vindo a adquirir”, conclui Accioly, nesta entrevista a Bola Branca.