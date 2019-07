FC Porto vende Fede Varela ao Leganés

O Leganés comunicou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com o FC Porto para a transferência de Fede Varela.

O médio argentino, de 23 anos (faz 24 amanhã), que na última época esteve emprestado ao Rayo Majadahonda, também de Espanha, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, até 2021.

Fede Varela foi contratado pelo FC Porto, aos suíços do Stade Nyonnais, em 2015/16, no entanto, não se conseguiu afirmar. Jogou na equipa B, mas nunca chegou a representar a equipa principal.

O Leganés garantiu, ainda, o avançado Aitor Rubial, de 23 anos, por empréstimo do Bétis, com opção de compra. Rubial também rodou no Rayo Majadahonda, na última época.