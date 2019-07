Um reforço e duas renovações no Famalicão

O Famalicão anunciou a contratação de Luka Oliveira e as renovações de André Ricardo e Jorge Pereira, esta quinta-feira.

Luka Oliveira chega do Sporting de Espinho, que na última época esteve na luta para subir à II Liga. O médio, de 21 anos, assumiu, em declarações ao site do novo clube, que 2o convite endereçado pelo FC Famalicão foi irrecusável", visto tratar-se de "um clube que está a provar ter um projeto sólido e assente na valorização de jovens futebolistas". O Famalicão não revelou a duração do contrato.

André Ricardo, da equipa de sub-19, estendeu o vínculo e será jogador do Famalicão por mais três temporadas, até 2022. Jorge Pereira, que na última época esteve cedido à AD Oliveirense, do Campeonato de Portugal, revelou-se "contente por continuar ligado ao clube".