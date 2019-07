Buffon inicia segunda vida na Juventus

Gianluigi Buffon apresentou-se, na manhã desta quinta-feira, no J Medical, centro clínico localizado no estádio da Juventus, para realizar exames médicos. O guarda-redes está de volta para iniciar uma segunda vida no clube, depois de um ano no PSG.

Buffon tinha cerca de uma centena de adeptos a esperá-lo e respondeu a todas as solicitações de autógrafos e fotografias com um sorriso. Descontraído, não estranhou os cantos de uma casa que conhece bem.

Aos 41 anos, o guarda-redes terá uma missão diferente daquela que assumiu durante 17 temporadas. Buffon tinha estatuto de titular indiscutível, mas agora o contexto é diferente e o antigo internacional italiano será suplente de Szczesny.

Depois de ter sido associado ao interesse de vários clubes, nomeadamente do FC Porto, Buffon decidiu voltar à Juve. O jogador vai receber 1,5 milhões de euros, por época.