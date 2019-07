Lampard regressa ao Chelsea como treinador

O Chelsea confirmou Frank Lampard como novo treinador, esta quinta-feira. É o regresso do capitão ao clube londrino, que representou, enquanto jogador, durante 13 anos.

No site oficial, o clube inglês informou que Lampard, de 41 anos, assinou contrato válido para as próximas três temporadas, até 2022.

O antigo médio, que na última época teve a primeira experiência como treinador principal no Derby County, sucede no comando técnico ao italiano Maurizio Sarri, que rumou à Juventus.

"Estou imensamente orgulhoso por voltar ao Chelsea como treinador. Toda a gente sabe do meu amor por este clube e a história que partilhámos. No entanto, o meu único foco está no trabalho que vamos ter e em preparar a temporada que vem. Estou aqui para trabalhar no duro, trazer mais sucesso ao clube, e mal posso esperar por começar", afirmou Lampard, em declarações reproduzidas no site do Chelsea.

Ao comando do Derby, Lampard chegou à final do "play off" do Championship de promoção à Premier League, tendo perdido, por 2-1, para o Aston Villa. Além disso, chegou aos oitavos de final da Taça de Inglaterra e, na Taça da Liga, eliminou o Manchester United - caiu na quarta ronda, precisamente diante do Chelsea, por 3-2.