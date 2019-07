Um especialista em golos

Raúl de Tomás é o nome em destaque nas manchetes dos jornais desportivos, esta quarta-feira. O ponta-de-lança espanhol, adquirido ao Real Madrid por 20 milhões de euros, foi apresentado no Benfica e o seu desejo é retirbuir com golos.

"Quero fazer muitos golos com esta camisola", titula "A Bola". "Golos é o que melhor sei fazer", desta o "Record". "Sou um ganhador preparado para esta missão", destaca "O Jogo".

De Tomás assina por cinco épocas e fica com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O espanhol é a segunda contratação mais cara do futebol português, a par de Óliver e Imbula. O jogador mais caro da história do futebol nacional continua a ser Raul Jiménez. O mexicano custou 21,8 milhões de euros.

A manchete do jornal "O Jogo" é preenchida por um central desejado pelo FC Porto: "Próximo objetivo: Marcano". O espanhol já conversou com a SAD e está disponível para voltar. Opção de empréstimo, por parte da Roma, em cima da mesa. Valência também interessado. Zé Luís já está na cidade do Porto e poderá ser oficializado hoje.

O Sporting está no mercado por um extremo e Mabil, do Midtjylland, está na lista de preferências. Custa três milhões, informa "O Jogo". O jogador, que já jogou no Paços de Ferreira, tem clubes de Espanha, Bélgica e Holanda interessados.

No dia em que Bruno Fernandes se vai apresentar na Academia de Alcochete, "A Bola" anuncia as dispensas de Petrovic, Jefferson e André Pinto.

Sá Pinto é apresentado hoje como novo treinador do Sporting de Braga, depois de ter conhecido os cantos à casa. O treinador sucede a Abel e assina por duas épocas.

O Académico de Viseu também merece chamada de primeira página. Declarações falsas à Liga podem afastar o clube das provas profissionais.