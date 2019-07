Projeto da Misericórdia de Mogadouro vence Prémio Maria José Nogueira Pinto

A 7ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto atribuiu o primeiro prémio, no valor de 10 mil euros, ao Projeto de Apoio Domiciliário à Demência (PADD), da Santa Casa da Misericórdia de Magadouro.

Com o prémio, a Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro pretende desenvolver o PADD, com dispositivos de geolocalização para pessoas com demência, de forma a dar independência e segurança aos doentes, reduzindo o risco de fuga e de desaparecimento associado a períodos de confusão mental e comprometimento cognitivo, característicos da doença.

O PADD tem como objetivo o diagnóstico, acompanhamento e monitorização dos vários casos de demência sinalizados na região para adiar a institucionalização dos doentes.

Distinguido pelo júri como melhor iniciativa, por corresponder ao conceito de “socialmente responsável na comunidade onde nos inserimos”, o projecto é o que melhor se enquadra nos valores defendidos por Maria José Nogueira Pinto, antiga deputada do CDS.

No mundo existem 50 milhões de pessoas com demência e o número de novos casos tem aumentado de forma global. Para ajudar a controlar o elevado número de casos registados no município de Mogadouro, em Bragança, a Santa Casa da Misericórdia lançou o PADD como uma resposta preventiva à institucionalização, garantindo apoio ao domicílio para doentes e cuidadores.

O projeto é gratuito para os utentes e dispõe de neurologistas, enfermeiros, psicólogos clínicos e profissionais de animação sociocultural.

Nesta edição, o júri decidiu atribuir também quatro Menções Honrosas aos projetos: “Ser mais Família”, da Associação de Ajuda ao Recém-Nascido, às “Oficinas do Sabor”, da Associação Vale de Acór, ao “Clube da Batucada”, da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, e ao “Horto Monástico”, da InovTerra - Associação para o Desenvolvimento Local.

Este ano, o Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social analisou 107 candidaturas, de projetos inseridos em várias áreas de intervenção social, provenientes de instituições privadas de vários pontos do país.

A Cerimónia Pública de Atribuição da 7ª Edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto realiza-se hoje, dia 4 de julho, no Teatro Thalia, em Lisboa, pelas 16h00 e terá como convidada especial Maria Antónia Palla.