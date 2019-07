A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 perdeu 3-2 com a Espanha na meia-final do campeonato do mundo da categoria.

A equipa das quinas marcou por João Pereira e Diogo Abreu, mas os espanhóis responderam com golos de Roc Pujadas (2) e Oriol Ramirez.

Argentina e Itália são os outros semi-finalistas.