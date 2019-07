Oficial. Raul de Tomás é reforço do Benfica

O Benfica confirma a contratação do avançado Raul de Tomás.

O jogador, de 24 anos, chega do Real Madrid e assina por cinco épocas e fica com uma cláusula de 100 milhões de euros.

Na última época, Raul de Tomás esteve emprestado ao Rayo Vallecano. Fez 34 jogos e marcou 14 golos.

À BTV, o jogador não escondeu a satisfação pelo novo rumo na sua carreira.

"Estou muito contente por estar aqui, afinal era um objetivo dar o salto. Creio que é o melhor salto que poderia dar. Estou num grande clube, para mim no maior clube de Portugal, e venho com muita vontade. Venho do Real Madrid, um clube muito grande também, mas o Benfica não deve nada a nenhum clube. É perfeito, é um clube grande que demonstra querer coisas grandes. Oxalá possa fazer parte da história", afirmou.