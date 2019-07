Oficial. João Félix é jogador do Atlético de Madrid

João Félix é oficialmente jogador do Atlético Madrid, clube pelo qual assinou contrato por sete épocas. O anúncio foi feito esta quarta-feira, através da rede social Twitter, numa publicação na qual o emblema colchonero apresenta o jogador como seu novo jogador.

Também o Benfica confirma o negócio e dá pormenores:

Na informação prestada à CMVM, o Benfica explica que o Atlético de Madrid “pagará a pronto um valor de 30 milhões de euros e que a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de 6 milhões de euros”, detalhando ainda que, “desta forma, a Benfica SAD garante o recebimento do montante de 120 milhões de euros no momento da transferência do jogador”.

“Por último, de referir que os encargos com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a 12 milhões de euros e que o Club Atlético de Madrid, SAD será responsável pelo pagamento do valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, o qual não poderá ser deduzido ao montante da transferência acordado com a Benfica SAD acima mencionado”, termina o documento.

"Puro Talento" resume o clube espanhol num vídeo de apresentação.