O novo treinador do PAOK, Abel Ferreira, já deixou as primeiras declarações aos jogadores, apela à união do grupo e acredita em fazer algo “especial”.

“É muito importante o plantel trabalhar unido e manter-se unido. Acredito que será possível fazer algo de especial neste clube”, referiu, em declarações reproduzidas pelas redes sociais do campeão grego.