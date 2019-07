Acidente com avião de combate a incêndios em barragem. "Piloto saiu ileso"

Um avião de combate a incêndios sofreu esta quarta-feira um acidente quando recolhia água na barragem de Trizio, no concelho de concelho da Sertã, avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), perto da barragem de Castelo de Bode como foi avançado inicialmente.

"O piloto saiu ileso, havendo a registar apenas danos materiais", adianta a ANPC, em comunicado.



O aparelho - um Fire Boss - sofreu o acidente durante uma manobra de "scooping". O piloto conseguiu sair do avião pelos seus meios e foi a nado até à margem.



"O alerta foi dado às 16h46, tendo sido acionados os meios de socorro, onde se incluiu um avião de reconhecimento e um helicóptero de reconhecimento, avaliação e coordenação ao serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que de imediato reconheceram o local por forma identificar a localização do acidente", explica a Proteção Civil.



O presidente da Câmara de Ferreira de Zêzere, Jacinto Lopes, disse à Lusa que o avião "não bateu em nada".



O aparelho estava estacionado em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural em Pombal, no distrito de Leiria, onde estão seis meios aéreos, 48 veículos e 180 operacionais.

"As causas do acidente serão apuradas pelas entidades com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves", refere a Proteção Civil.



[notícia atualizada às 18h41]