Pedro Silva Pereira eleito vice-presidente do Parlamento Europeu

O eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira foi esta quarta-feira eleito vice-presidente do Parlamento Europeu.

O político português obteve a segunda maior votação, com um total de 556 votos.

Pedro Silva Pereira vai ocupar uma das 14 vice-presidências do Parlamento Europeu.

Em declarações aos jornalistas, o eurodeputado português confessou estar "muito satisfeito com a votação".

"Dificilmente podia ter sido melhor. Acho que a minha eleição para vice-presidente do Parlamento Europeu valoriza a voz de Portugal na Europa e é também um importante reconhecimento internacional do trabalho que tenho feito ao serviço do projeto europeu”, declarou Pedro Silva Pereira.

O eurodeputado português encara o cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu "como uma importante trincheira para defender a democracia europeia".

"As negociações dos últimos dias mostram bem como precisamos de valorizar a democracia europeia, de reforçar o Parlamento Europeu, para que a vontade política dos cidadãos expressa nas eleições tenha consequência nas decisões políticas da construção europeia”, sublinha.

Um português como segundo vice-presidente do Parlamento Europeu "é um sinal do prestígio" e do papel de Portugal na construção Europeia, defende Silva Pereira. Deve ser também uma "oportunidade" para o país "fazer valer os seus pontos de vista" em relação ao que deve ser a Europa, sustenta.

O socialista foi eleito eurodeputado pela segunda vez nas eleições de maio deste ano.

Pedro Silva Pereira foi ministro da Presidência no Governo de José Sócrates, entre 2005 e 2011, e secretário de Estado do Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, de 1999 e 2002. Também desempenhou o cargo de deputado na Assembleia da República, entre 2002 e 2014.