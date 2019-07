​Ver teatro na passagem de ano? Sim, vai ser possível no Teatro Nacional D. Maria II

“Quando se estudar o teatro desta década, falar-se-á certamente de Ricardo III, um espetáculo incontornável do teatro europeu”, afirma, sem margem para dúvidas, Tiago Rodrigues. Em entrevista à Renascença, o diretor do Teatro Nacional D. Maria II, anuncia a vinda do encenador Thomas Ostermeier e da companhia de Berlim, Schaubhüne como um dos pontos altos da nova temporada do Nacional, que foi apresentada na terça-feira, em Lisboa.



A tragédia de Shakespeare "Ricardo III" será apresentada “num momento particular”, explica Tiago Rodrigues, que aponta as datas de 31 de dezembro, 2 e 3 de janeiro como os dias em que subirá ao palco esta encenação.

Assim, assegura o diretor do teatro, “nenhum espetador poderá dizer que há outro espetáculo que tem que ir ver!”. O ano na sala do Rossio vai encerrar e começar com teatro. Mas há mais na programação divulgada através da voz do público.

No palco do Teatro Nacional D. Maria II sentaram-se 40 espetadores de teatro, gente anónima que se apresentou e deu a conhecer cada um dos espetáculos programados. Cheia de vergonha, Beatriz, de seis anos, levantou-se para dar a conhecer uma das propostas em cartaz, depois de revelar que o seu “sonho é ser atriz deste teatro”. Mas também a Alzira, o Luis, o André, todos eles deram voz as novas propostas para ver.

A temporada começa logo a 18 de setembro com um clássico de Sófocles, “Antígona”, apresentado com encenação de Mónica Garnel.

Mas antes ainda, haverá dois dias de “Entrada Livre” com espetáculos, leituras encenadas e muita festa nos dias 14 e 15 de setembro.

A Sala Garrett receberá, de 9 a 13 de outubro, a peça “Depois do Medo” de Bruno Nogueira. Outro destaque internacional vai para “Ibsen House”, do australiano Simon Stone, com uma produção do Toneelgroep Amsterdam, uma das grandes companhias europeias e que traz a Lisboa uma peça que “revisita com olhar de hoje, toda a dramaturgia de Ibsen", explica Tiago Rodrigues à Renascença. Este foi de resto, um dos espetáculos em destaque no importante Festival d’Avignon, há dois anos.

O ano de 2019 marca também o regresso da companhia de Teatro O Bando à sala do Rossio. Com a encenação de João Brites será apresentado “Purgatório”, a partir de “A Divina Comédia de Dante”, entre os dias 14 e 24 de novembro. “Será uma segunda parte de uma trilogia”, explica Tiago Rodrigues numa entrevista que poderá ouvir no programa Ensaio Geral da Renascença esta sexta-feira.

Na nova temporada, o TNDM destaca na sala estúdios o espetáculo do português Miguel Castro Caldas que, de 28 a 15 de dezembro, apresenta “Enseada” e antes, de 14 e 24 de novembro, a jovem companhia Teatro da Cidade leva à cena “Karoshi”.

Do Porto, já em 2020 chegará “A morte de Danton”, numa encenação de Nuno Cardoso e numa produção do Teatro Nacional de São João sobre um texto de George Büchner.

Também em janeiro, o escritor Jacinto Lucas Pires irá apresentar na Sala Estúdio, de 10 a 26, a peça “Canto da Europa”, enquanto na sala Garrett estreará a 25 de janeiro “A Grande Serpente”, de João Pedo Vaz, do Teatro Oficina de Guimarães.

Março trará o espetáculo "Fake", de Inês Barahona e Miguel Fragata, que em 2019 somaram sucesso com "Montanha Russa", e que desta vez não irão trabalhar para um público infantil ou juvenil como de habitual, mas que irão fazer uma peça para o público em geral e cujo tema gira em torno das chamadas 'fake news'.

Além do clássico “Romeu e Julieta” a partir de Shakespeare, que será levado ao palco da sala principal a partir do dia dos namorados, a 14 de fevereiro, haverá ainda outro clássico da dramaturgia com “À espera de Godot”, que estará em cena de 6 a 8 de março pela mão do encenador David Pereira Bastos.

Mas o teatro recebe também bailado no ciclo “Danço, logo existo”, em que o destaque vai para a peça “Seis meses depois”, que marcará a criação número 120 da coreografa e bailarina Olga Roriz, cuja companhia celebra 25 anos. Outro dos espetáculos a não perder será a nova criação de Elizabete Francisca.

Além do regresso dos projetos como o K Cena e o FIMFA Lx20, o TNDM vai apresentar em junho uma nova criação do ator Tonán Quito chamada “A vida vai engolir-vos”. Quanto a espetáculos virados para a juventude o destaque vai para o Festival Panos que mantém a coordenação do escritor Gonçalo Waddington e que contará este ano com criações de Dulce Maria Cardoso, Gonçalo Waddington e Pascal Rambert.

Perante uma plateia cheia de gente do teatro, mas não só, foi também divulgada a criação de o Prémio Revelação AGEAS Teatro Nacional D.Maria II para incentivar jovens atores. A seguradora está também envolvida no apoio á Rede Eunice que envolve este ano três novos teatros municipais, que, nas próximas semanas, serão escolhidos, e que vão permitir levar o teatro para fora da centralidade de Lisboa.

Outra das apostas para esta nova temporada, explicada por Cláudia Belchior – presidente do conselho de administração do TNDM foi a questão da acessibilidade. Uma das prioridades é tornar este teatro acessível para todos. Os espetáculos terão áudio descrição e interpretação em língua gestual portuguesa, mas haverá também a reabilitação do acesso para pessoas com fraca mobilidade a outras zonas do teatro.