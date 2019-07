Atlético de Madrid confirma contratação de Herrera

O Atlético de Madrid confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Héctor Herrera, que terminou contrato com o FC Porto.

No site oficial, o emblema "colchonero", da capital espanhola, revelou que o médio mexicano, de 29 anos, assinará na quinta-feira um contrato válido para as próximas três temporadas, ou seja, até 2022.

Herrera tinha confirmado, na véspera, que deixava o FC Porto, após o final do contrato. O destino mais provável era o Atlético de Madrid, cenário falado há vários meses e que, agora, é oficial.

O internacional mexicano passou seis temporadas no Dragão, em que ganhou o estatuto de capitão. Ao longo desse ciclo, Herrera somou um total de 35 golos em 245 jogos, o mais importante ao Benfica, na Luz, que deu o título de campeão da época 2017/18 ao FC Porto. Herrera é o quarto estrangeiro com mais jogos da história do clube azul e branco.