Voleibol. Reforço para o Sporting

O jogador Gil Meireles, de 24 anos, é reforço do Sporting para a equipa de voleibol.

"Sempre gostei de ter a atenção do público. Durante a minha formação adorava grandes finais porque o pavilhão estava cheio e a envolvência é outra. No Sporting não é preciso haver um jogo importante para o pavilhão estar composto. É muito bom, é sinal que o voleibol está vivo", disse o jogador, citado pelo clube.

Nos leões, Gil Meireles, que passou por Castêlo da Maia e Esmoriz, na última época, vai encontrar a concorrência de João Fidalgo, enquanto líbero.

"Estar num clube como Sporting e ter um rival como o João [Fidalgo] é muito bom para a minha evolução", sublinhou o voleibolista, reconhecendo que pelos clubes em que passou estava habituado a fazer sempre parte da equipa.

Os leões têm um novo treinador, o brasileiro Gersinho, em substituição de Hugo Silva.

O Sporting falhou na última época a revalidação do título que tinha alcançado em 2018 ao perder a final do play-off com o Benfica.