Lyon pesca no Lille pela segunda vez num dia

O Olympique Lyon anunciou, esta quarta-feira, Youssouf Koné, o segundo reforço do dia proveniente do Lille.

Foi o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, durante a apresentação de Thiago Mendes, a confirmar que o lateral-esquerdo maliano, de 23 anos, que atualmente está ao serviço da sua seleção na Taça Africana das Nações (CAN), vai assinar contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2024. Koné vai custar nove milhões de euros ao Lyon, sendo que o Lille garante 25% dos lucros de uma futura venda.

Youssouf Koné completou a formação no Lille, em cuja equipa principal se afirmou na temporada que agora terminou. Disputou 23 jogos, ao todo, pelo segundo classificado do campeonato francês.