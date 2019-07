Académico de Viseu diz que Proença assegurou continuidade

O caso de alegadas declarações falsas do Académico de Viseu, que podem ditar o afastamento do clube beirão das competições profissionais, merece um esclarecimento do presidente do emblema da Cidade de Viriato. António Albino defende-se com declarações do próprio presidente da Liga de Clubes.

Além do apelo à "serenidade" deixado aos sócios, António Albino afirma, em declarações a Bola Branca, ter falado telefonicamente com Pedro Proença que lhe "garantiu tranquilidade" e, mais, que o "Académico de Viseu vai entrar nas provas profissionais".