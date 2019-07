Manchester City bate cláusula de rescisão de médio do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid comunicou, esta quarta-feira, que o Manchester City depositou, na Liga espanhola, o valor equivalente à cláusula de rescisão de Rodrigo, ou "Rodri", cifrada nos 70 milhões de euros.

O clube espanhol especificou que o advogado do médio e representantes do City compareceram na sede da La Liga para exercer a cláusula de rescisão. Desta forma, o médio espanhol, de 23 anos, rescindiu de forma unilateral o contrato com o Atlético, que duraria até 30 de junho de 2023.

Chega ao fim a aventura de Rodri no Atlético de Madrid, proveniente do Villarreal, que durou apenas uma temporada. O internacional espanhol marcou três golos e fez uma assistência em 47 jogos pelos "colchoneros".