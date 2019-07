Jogador do Flamengo "não conhecia 70% das ideias" de Jorge Jesus

Léo Duarte, jogador do Flamengo, está impressionado com Jorge Jesus, especialmente com a sua atenção ao detalhe. O defesa garantiu, esta quarta-feira, que tem aprendido muito com o treinador português.

"[Jesus] é detalhista e isso é muito bom. Estamos a aprender cada vez mais. É algo novo para a maioria de nós. Poucos que estão aqui jogaram lá fora e têm essa ideia. Eu próprio não conhecia 70% das ideias novas que ele apresentou. É algo positivo. Quando ele diz que a defesa ganha campeonatos, não é só a linha de quatro. Os movimentos defensivos são coletivos. Não são individuais", detalhou Léo Duarte, em conferência de imprensa.

O defesa assumiu que tem "muito a aprender e a evoluir" com Jorge Jesus e que está "muito feliz" com as ideias novas do técnico.

Jorge Jesus terá a estreia como treinador do Flamengo a 11 de julho, diante do Atlético Paranaense, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil.