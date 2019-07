Canal 11 transmite jogos do Braga na Liga dos Campeões feminina

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta quarta-feira, que garantiu os direitos de transmissão dos jogos do Sporting de Braga, campeão nacional, de qualificação para a Liga dos Campeões feminina.

Os jogos serão transmitidos no Canal 11, da Federação. O Braga está integrado no grupo 7 da fase de apuramento para a Champions, juntamente com Apollon (Chipre), Sturm Graz (Áustria) e Rigas (Letónia). Só o primeiro lugar dá acesso à mais importante prova de clubes.

António Salvador, presidente do Braga, considerou que a transmissão dos três jogos, pelo canal oficial da FPF, é "uma excelente notícia e um marco histórico" e congratulou o Canal 11 por reconhecer a importância do momento, tanto para o clube, como para o futebol feminino.

"O crescimento da modalidade passa por apostas como esta e por esforços concertados entre os clubes e a Federação Portuguesa de Futebol. O SC Braga tem sido um grande promotor do futebol feminino no nosso país, quer na vertente desportiva e formadora, criando uma base de recrutamento decisiva para o sucesso das seleções, quer através da divulgação que tem sido feita através dos canais do clube", sublinhou o líder máximo do clube arsenalista, citado pelo site da FPF.

O Braga joga com o Sturm Graz a 7 de agosto, depois defronta o Apollon no dia 10, antes de medir forças com o Rigas, a 13 de agosto.