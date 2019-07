Óliver e Adrián foram conselheiros de Felipe na hora de escolher o Atlético de Madrid

Óliver Torres e Adrián López, ex-companheiros de Felipe no FC Porto, foram os conselheiros do central brasileiro, na hora de escolher o Atlético de Madrid como o clube para dar novo rumo à carreira.

"Falei muito pouco com Simeone, mas agora que aqui estou vai ser diferente. Adrián e Óliver falaram-me muito bem do Atlético. São grandes jogadores que passaram por este clube e que me disseram coisas muito boas. Quero fazer boa figura. Sei que este clube é enorme", afirmou Felipe, em declarações à imprensa espanhola, à chegada a Madrid.



Felipe renderá 20 milhões de euros ao FC Porto, assim que assine contrato na quinta-feira, válido por três temporadas. O brasileiro aterra no Atlético para substituir Diego Godín, que rumou ao Inter de Milão. No entanto, não quer comparações com o central uruguaio:

"Godín é uma pessoa e eu sou outra. É um grande jogador que fez história no Atlético. Estou aqui para fazer a minha história."

Felipe tem "expectativas elevadas para fazer uma boa temporada" na estreia pelo Atlético, para colmatar uma época 2018/19 só com a Supertaça Europeia. "Não se explica que o Atlético não ganhe títulos", atirou.