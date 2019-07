Liga dos Campeões continua na TVI por mais duas épocas

A TVI chegou a acordo com a Eleven Sports para transmitir os jogos da Liga dos Campeões nas próximas duas épocas.

"É um novo acordo entre a TVI e a Eleven Sports válido para as próximas duas temporadas da Champions e para as ligas europeias que também já estavam previstas no primeiro acordo: espanhola, francesa e alemã", referiu Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, em declarações reproduzidas pela Lusa.



A TVI continuará, assim, a transmitir um jogo de uma equipa portuguesa por jornada, mais a final da prova milionária, assim como a Supertaça Europeia.

"Além disso, está previsto mantermos os programas dedicados com os resumos alargados e todos os golos nas plataformas digitais também, não só a transmissão do jogo em direto como os golos ao minuto dos jogos que não transmitimos", informou Sérgio Figueiredo. O acordo contempla, também, "uma parceria comercial".