EUA. Imagens denunciam centros de detenção de migrantes com condições precárias e "perigosas"

Sobrelotados e condições muito precárias, "perigosas" e "prolongadas". Um relatório do inspetor-geral do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos revela que as condições nos centros de detenção de migrantes são piores do que se pensava.

No passado mês de junho, os inspetores do departamento visitaram cinco instalações no vale do Rio Grande, no Texas, e descobriram crianças sem mudas de roupa e centros sem lavandaria.

Muitos migrantes recebem apenas toalhetes para garantir a higiene básica e são alimentados com sandes.